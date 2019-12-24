Климатолог раскрыл секрет апрельской погоды перед Новым годом
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в эфире НСН заявил, что связывать теплый декабрь 2019 года с глобальным потеплением не стоит.
Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. 23 декабря специалисты зафиксировали температурное отклонение от нормы в 2,7 градуса. Кроме того, на протяжении почти всего года столичная погода превышала температурный стандарт.
Наибольшее отклонение от нормы, по-видимому, будет иметь декабрь. Аномалия может составить плюс 7,2 градуса, если средняя температура завершающего год месяца будет около 1,1 градуса, — подчеркнули синоптики.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН заявил, что при общей тенденции к потеплению нельзя говорить, что все последующие декабри будут такими же теплыми.
«Такой теплый декабрь – это рекорд, они периодически обновляются. Но утверждать, что следующий декабрь будет теплее нынешнего, нет никаких поводов. Это может произойти, а может - нет. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время», - уточнил эксперт.
«По температуре у нас был рекордным июнь, так что сама тенденция повышения температуры налицо»
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что вероятность осадков в виде снега в новогоднюю ночь составляет 34%, а температура опустится ниже нуля.
«Количество жидких осадков, то есть дождя, увеличивается, количество твердых осадков, то есть снега, уменьшается. Утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя. Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит. Как у Пушкина: "снег выпал только в январе". Так что ждем», - резюмировал климатолог Киселев.
Добавим, сегодня, 24 декабря, в Москве столбики термометров поднялись до семи градусов, и это самое высокое значение для этого дня за все время наблюдений. Причем, аномальное для конца года тепло фиксируется практически на всей территории европейской части России. Такая погода более характерна для апреля, чем для декабря.
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