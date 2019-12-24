Климатолог раскрыл секрет апрельской погоды перед Новым годом

Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. 23 декабря специалисты зафиксировали температурное отклонение от нормы в 2,7 градуса. Кроме того, на протяжении почти всего года столичная погода превышала температурный стандарт.

Наибольшее отклонение от нормы, по-видимому, будет иметь декабрь. Аномалия может составить плюс 7,2 градуса, если средняя температура завершающего год месяца будет около 1,1 градуса, — подчеркнули синоптики.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН заявил, что при общей тенденции к потеплению нельзя говорить, что все последующие декабри будут такими же теплыми.

«Такой теплый декабрь – это рекорд, они периодически обновляются. Но утверждать, что следующий декабрь будет теплее нынешнего, нет никаких поводов. Это может произойти, а может - нет. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время», - уточнил эксперт.