В Москве в ближайшие выходные сохранится теплая погода

«В целом центральный район России в субботу останется в области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, но по ночам возможны туманы. Температура воздуха ночью будет от 0 до -5 градусов, днем до +4 градусов. В воскресенье погода изменится. Под влиянием атмосферных фронтов пройдут небольшие осадки, в основном это будет дождь. Температура повысится на 1-2 градуса. При этом, в Москве завтра [в субботу] осадки маловероятны. Ночью температура будет от 0 до – 2 градуса, а днем +1-3 градуса. В воскресенье, 22 декабря, ожидается облачное небо, местами пройдут слабые осадки, температура повысится на пару градусов. По прогнозам, еще теплее – до +7 градусов – будет в понедельник, 23 декабря», - рассказала она.

Ранее НСН сообщала, что «Розовая зима», которую пророчили синоптики, уже наблюдается в столичном регионе. В декабре среднесуточная температура воздуха постоянно превышает норму.

