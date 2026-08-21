Депутат Нилов рассказал, будут ли пенсии выплачиваться цифровыми рублями

Внедрение цифрового рубля в России не означает принудительного перевода на такую форму пенсионных и зарплатных выплат. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что внедрение цифровой валюты будет поэтапным.

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«И это - необязательно, поэтому никакого принудительного перевода социальных выплат, пенсионных выплат, зарплатных выплат на цифровой счет, и обязанности иметь цифровые рубли нет», - заявил Нилов.

По словам депутата, такие меры даже не обсуждаются. Цифровой рубль станет дополнительной возможностью, которой россияне смогут пользоваться на добровольной основе, и «никто пенсии насильно в цифровую валюту переводить не будет».

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что все системно значимые банки страны готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Цифровой рубльПенсияЯрослав Нилов

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