«Автодор» завершил подготовку российских дорог к зиме
Сотрудники «Автодор» завершили подготовку дорог к зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Отмечается, что для обеспечения безопасности в непростых погодных условиях заготовлено порядка 580 тысяч тонн противогололёдных материалов на 186 базах, 1700 единиц техники, в том числе более 900 комбинированных дорожных машин.
«Помогать следить за ситуацией на дорогах будет Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД)... 2700 видеокамер и 120 метеостанций, 2600 информационных табло, 157 экипажей аваркомов», - говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин заявил «Радиоточке НСН», что региональные трассы превращаются в разбитые дороги из-за строительства федеральных шоссе.
