Россиянам рассказали, как заставить самокатчика ответить за ДТП

Пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии с участием электросамоката пешеходу нужно вызвать скорую помощь, даже если повреждения представляются незначительными. Это необходимо для оформления заявления в суд с требованием компенсации от управлявшего индивидуальным средством мобильности.

Такую рекомендацию дал в комментарии NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, необходимо также попросить медицинских работников документально зафиксировать, что травмы получены в результате аварии с участием электросамоката. Это станет доказательством при разбирательстве в суде.

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Юрист особо акцентировал внимание на случаях, когда водитель электросамоката уезжает с места инцидента. При такой ситуации пострадавший необходимо вызвать наряд Госавтоинспекции или просто сотрудников полиции.

Кроме того, надо сделать фото и видео обстановки на месте ДТП. При возможности, следует также записать показания очевидцев, и запросить записи с камер видеонаблюдения.

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ФОТО: РИА Новости
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