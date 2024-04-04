Россиянам рассказали, как заставить самокатчика ответить за ДТП

Пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии с участием электросамоката пешеходу нужно вызвать скорую помощь, даже если повреждения представляются незначительными. Это необходимо для оформления заявления в суд с требованием компенсации от управлявшего индивидуальным средством мобильности.

Такую рекомендацию дал в комментарии NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, необходимо также попросить медицинских работников документально зафиксировать, что травмы получены в результате аварии с участием электросамоката. Это станет доказательством при разбирательстве в суде.