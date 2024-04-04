Россиянам рассказали, как заставить самокатчика ответить за ДТП

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Пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии с участием электросамоката пешеходу нужно вызвать скорую помощь, даже если повреждения представляются незначительными. Это необходимо для оформления заявления в суд с требованием компенсации от управлявшего индивидуальным средством мобильности.
Такую рекомендацию дал в комментарии NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, необходимо также попросить медицинских работников документально зафиксировать, что травмы получены в результате аварии с участием электросамоката. Это станет доказательством при разбирательстве в суде.
Юрист особо акцентировал внимание на случаях, когда водитель электросамоката уезжает с места инцидента. При такой ситуации пострадавший необходимо вызвать наряд Госавтоинспекции или просто сотрудников полиции.
Кроме того, надо сделать фото и видео обстановки на месте ДТП. При возможности, следует также записать показания очевидцев, и запросить записи с камер видеонаблюдения.
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