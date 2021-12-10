Россиянам рассказали, как узнать о переплатах за ЖКХ
Чтобы избежать переплат за услуги ЖКХ, в квитанции необходимо проверить данные о квартире. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зампреда комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева.
По его словам, при просмотре квитанции необходимо акцентировать внимание на информации о площади квартиры, адресе, фамилии и имени жильца, а также количестве зарегистрированных в помещении граждан. Таким способом можно определить правильность начисления квартплаты.
Гордеев подчеркнул, что собственнику также необходимо проверить наименование организации, получающей платежи, ее банковские реквизиты и расчетный счет. Он добавил, что при обнаружении несоответствий нужно обратиться в управление дома.
Зампред комитета ТПП посоветовал гражданам сравнивать квитанции об оплате услуг ЖКХ за последние несколько месяцев, отметив, что это поможет выявить «лишние» начисления.
Для определения точной суммы платежей необходимо проверить перечень услуг, их объем и тарифы, которые должны соответствовать Жилищному кодексу, решениям собраний собственников, а также договору управления. По словам Гордеева, тарифы на газ, воду, тепло- и электроэнергию устанавливаются региональными властями.
Ранее гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский сообщил, что поддельную квитанцию ЖКХ можно определить по номеру указанного в ней расчетного счета. Если нарушение будет выявлено, банковский оператор увидит, что средства перечисляются в «неправильную» компанию.
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