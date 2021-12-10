Россиянам рассказали, как узнать о переплатах за ЖКХ

Чтобы избежать переплат за услуги ЖКХ, в квитанции необходимо проверить данные о квартире. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зампреда комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева.

По его словам, при просмотре квитанции необходимо акцентировать внимание на информации о площади квартиры, адресе, фамилии и имени жильца, а также количестве зарегистрированных в помещении граждан. Таким способом можно определить правильность начисления квартплаты.

Гордеев подчеркнул, что собственнику также необходимо проверить наименование организации, получающей платежи, ее банковские реквизиты и расчетный счет. Он добавил, что при обнаружении несоответствий нужно обратиться в управление дома.

Зампред комитета ТПП посоветовал гражданам сравнивать квитанции об оплате услуг ЖКХ за последние несколько месяцев, отметив, что это поможет выявить «лишние» начисления.

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Для определения точной суммы платежей необходимо проверить перечень услуг, их объем и тарифы, которые должны соответствовать Жилищному кодексу, решениям собраний собственников, а также договору управления. По словам Гордеева, тарифы на газ, воду, тепло- и электроэнергию устанавливаются региональными властями.

Ранее гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский сообщил, что поддельную квитанцию ЖКХ можно определить по номеру указанного в ней расчетного счета. Если нарушение будет выявлено, банковский оператор увидит, что средства перечисляются в «неправильную» компанию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиКоммунальные УслугиЖКХ
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