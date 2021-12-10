В России в 2022 году подорожают услуги ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают в 2022 году на четыре процента, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
Ведомство намерено сдерживать тарифы. Повышение цен на услуги ЖКХ должно произойти в июле 2022 года. В текущем году цены выросли на 3,3 процента. По словам экспертов, в этом году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий отрасли. Ресурсоснабжающие организации надеются, что ведомство учтет возросшие расходы.
Напомним, московский мэр Сергей Собянин подписал документ, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги не изменятся до 1 июля 2022 года. С 1 июля по 31 декабря следующего года тарифы увеличатся на 6%.
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