В России в 2022 году подорожают услуги ЖКХ

Ведомство намерено сдерживать тарифы. Повышение цен на услуги ЖКХ должно произойти в июле 2022 года. В текущем году цены выросли на 3,3 процента. По словам экспертов, в этом году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий отрасли. Ресурсоснабжающие организации надеются, что ведомство учтет возросшие расходы.

Напомним, московский мэр Сергей Собянин подписал документ, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги не изменятся до 1 июля 2022 года. С 1 июля по 31 декабря следующего года тарифы увеличатся на 6%.

