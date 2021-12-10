В России в 2022 году подорожают услуги ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают в 2022 году на четыре процента, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

«Блатные» коммунальщики: рост тарифов ЖКХ назвали неизбежным

Ведомство намерено сдерживать тарифы. Повышение цен на услуги ЖКХ должно произойти в июле 2022 года. В текущем году цены выросли на 3,3 процента. По словам экспертов, в этом году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий отрасли. Ресурсоснабжающие организации надеются, что ведомство учтет возросшие расходы.

Напомним, московский мэр Сергей Собянин подписал документ, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги не изменятся до 1 июля 2022 года. С 1 июля по 31 декабря следующего года тарифы увеличатся на 6%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Тарифы Жкх
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры