Предложено поднять оклады военным на 7,6%
В Минобороны России предложили поднять оклады военным на 7,6% вместо 4,5%, сообщает РИА Новости.
Мера может затронуть военнослужащих-контрактников, призывников, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел.
Кроме того, предлагается доплата для сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, сотрудникам таможни и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.
Ранее стало известно, что пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%. Первоначально планировалось, что суммы будут повышены на 4,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru