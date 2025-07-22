Предложено поднять оклады военным на 7,6%

В Минобороны России предложили поднять оклады военным на 7,6% вместо 4,5%, сообщает РИА Новости.

Мера может затронуть военнослужащих-контрактников, призывников, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел.

Кроме того, предлагается доплата для сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, сотрудникам таможни и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее стало известно, что пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%. Первоначально планировалось, что суммы будут повышены на 4,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

