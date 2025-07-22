В Польше найдено одно из крупнейших месторождений газа и нефти в Европе

Крупнейшее нефтегазовое месторождение Польши нашли на балтийском побережье страны, сообщает «РЕН ТВ».

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Об открытии заявила компания Central European Petroleum. Данное открытие может повлиять на будущую энергетическую безопасность Польши, снизив зависимость от внешних поставщиков.

Согласно прогнозам, запасы составляют 33 млрд тонн нефти и 27 млрд кубометров газа, что делает месторождение одним из самых значительных в Европе за последние 10 лет. Месторождение содержит 22 миллиона тонн углеводородов и 5 миллиардов кубометров газа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении газового месторождения в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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