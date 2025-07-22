В Польше найдено одно из крупнейших месторождений газа и нефти в Европе
Крупнейшее нефтегазовое месторождение Польши нашли на балтийском побережье страны, сообщает «РЕН ТВ».
Об открытии заявила компания Central European Petroleum. Данное открытие может повлиять на будущую энергетическую безопасность Польши, снизив зависимость от внешних поставщиков.
Согласно прогнозам, запасы составляют 33 млрд тонн нефти и 27 млрд кубометров газа, что делает месторождение одним из самых значительных в Европе за последние 10 лет. Месторождение содержит 22 миллиона тонн углеводородов и 5 миллиардов кубометров газа.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении газового месторождения в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru