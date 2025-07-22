СМИ: Бывшему замглавы Минобороны Иванову готовятся предъявить ещё два обвинения

Следственный комитет России готовится предъявить бывшему заместителю главы Минобороны Тимуру Иванову два новых обвинения в рамках заведенного в отношении его уголовного дела, сообщает ТАСС.

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату

Новые обвинения связаны с показаниями заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве бизнесмена Сергея Бородина.

Иванову продлили ещё на три месяца. Он останется в СИЗО до 23 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Российская АрмияМинобороны РФ

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