Минобороны РФ: Сбито 25 дронов ВСУ над регионами

Это произошло с 16:00 до 22:00 мск. Беспилотники были самолетного типа. 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, по два — над Калужской областью и над территорией московского региона, еще один — над территорией Крыма.

Ранее частный дом загорелся в Подмосковье после падения беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

