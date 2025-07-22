Минобороны РФ: Сбито 25 дронов ВСУ над регионами

Средства противовоздушной обороны России сбили над регионами 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает в Telegram Минобороны РФ.

Над территорией России за ночь сбили 74 украинских беспилотника

Это произошло с 16:00 до 22:00 мск. Беспилотники были самолетного типа. 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, по два — над Калужской областью и над территорией московского региона, еще один — над территорией Крыма.

Ранее частный дом загорелся в Подмосковье после падения беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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