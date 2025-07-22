СМИ: Скандал с НАБУ может лишить Зеленского поддержки со стороны партнеров
Западные страны активно следит за скандалом, связанным с рейдами в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает Bloomberg.
Они вызвали обеспокоенность у союзников Киева. Агентство пишет, что НАБУ была основана на деньги союзников Украины десять лет назад, но постоянно сталкивалась с противодействием со стороны украинских властей в расследовании коррупционных скандалов.
В настоящее время представители посольств нескольких европейских стран пристально следят за ситуацией. Скандал может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки со стороны партнеров.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru