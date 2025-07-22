СМИ: Скандал с НАБУ может лишить Зеленского поддержки со стороны партнеров

Они вызвали обеспокоенность у союзников Киева. Агентство пишет, что НАБУ была основана на деньги союзников Украины десять лет назад, но постоянно сталкивалась с противодействием со стороны украинских властей в расследовании коррупционных скандалов.

В настоящее время представители посольств нескольких европейских стран пристально следят за ситуацией. Скандал может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки со стороны партнеров.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

