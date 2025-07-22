Шадаева позвали в Госдуму разъяснить штрафы за поиск экстремистских материалов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить 22 июля на заседание главу Минцифры Максута Шадаева, сообщает РИА Новости.
Он должен разъяснить поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. По словам Володина, решения, которые требуют общественного обсуждения, кабмин должен вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.
Законопроект, в который внесена эта поправка, планируется к рассмотрению в третьем чтении 22 июля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с законопроектом о штрафах за поиск экстремистской информации и рекламу VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru