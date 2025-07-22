Шадаева позвали в Госдуму разъяснить штрафы за поиск экстремистских материалов

Он должен разъяснить поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. По словам Володина, решения, которые требуют общественного обсуждения, кабмин должен вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.

Законопроект, в который внесена эта поправка, планируется к рассмотрению в третьем чтении 22 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с законопроектом о штрафах за поиск экстремистской информации и рекламу VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

