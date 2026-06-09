Без DDoS-атак: Киберпреступники перешли на воровство коммерческой информации
Сергей Вакулин заявил НСН, что в приоритете сейчас получение конфиденциальной или коммерческой информации, которая несет в себе тайну.
Киберпреступники перешли на воровство коммерческой информации с помощью вирусов вместо DDoS-атак, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Количество атак киберпреступников-вымогателей на российские компании за первые пять месяцев 2026 года сократилось на 20% впервые за последние четыре года. При этом активность проукраинских хакеров выросла более чем на 10%, а рекордный первоначальный запрос выкупа составил $3,8 млн, пишет «Коммерсант». Вакулин рассказал, что меняются тенденции и схемы мошенников.
«Меняется тенденция сегодня в сфере атак. Если говорить про DDoS-атаки, например, они сейчас не столь сильно востребованы. Востребованы атаки, которые предполагают нахождение различного рода уязвимостей, они затрагивают данные. В приоритете сейчас получение конфиденциальной или коммерческой информации, которая несет в себе тайну. Поэтому число DDoS-атак будет снижаться, в дальнейшем их в природе вообще не будет существовать. Все силы будут направлены на поиск уязвимостей, сейчас информация продается в темном сегменте интернета», - отметил он.
Также он подчеркнул, что меняются и методы достижения целей хакеров.
«Также фишинг при помощи электронной почты – это старая фишка, которая сейчас не востребована. Сейчас вирусы вымогателя внедряются в систему. Хакеры, которые ищут уязвимости в системе, запускают вирус, который распространяется дальше. Меры, которые принимаются для защиты, это установка более мощного сервера и перераспределение нагрузки», - рассказал он.
Россия призвала страны объединиться в борьбе с кибермошенничеством, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов корреспонденту НСН на полях ПМЭФ.
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