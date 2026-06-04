Россиянам рассказали, как распознать панические атаки
Панические атаки не носят регулярный характер, они могут повторяться с уникальной частотой для каждого пациента, сказал НСН Лев Пережогин.
Панические атаки — достаточно распространенный недуг у россиян, однако специалисты до сих пор не знают патогенез этого заболевания, сказал НСН детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.
Минздрав обновил стандарт лечения панических атак, теперь в частности добавлена возможность направлять пациентов сдавать анализ на ВИЧ и проходить светотерапию, передает ТАСС. Помимо этого, врач может направить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную. В качестве терапии останутся индивидуальные и групповые занятия, транскраниальная магнитная стимуляция. Пережогин отметил, что российский Минздрав не ведет статистику по паническим атакам.
«Отличить паническую атаку от сильного беспокойства и тревоги очень просто. Паническая атака возникает внезапно, никаких внешних причин для её возникновения нет. Это внезапный приступ острой тревоги, когда человек чувствует, что все кончено, что он сейчас умрет или сойдет с ума. Длится это около получаса максимум, как правило короче. Огромное количество вегетативной симптоматики, такой как пот рекой, сердцебиение, удушье, боли в животе. Также панические атаки могут не повторяться больше никогда, а могут повторяться с уникальной частотой для каждого пациента. Исходя из этого и ставится диагноз "паническое расстройство". Это достаточно распространенный недуг. 3-4% — юношеские случаи, 2-3% — старший подростковый возраст. Наш Минздрав не ведет статистики по паническим атакам. Патогенез заболевания неизвестен, точно никто не знает, что продуцирует панические атаки. Панические атаки могут случаться у очень благополучных людей», — сказал собеседник НСН.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович в пресс-центре НСН выступил с критикой социальных сетей, отметив, что они негативно влияют на психическое здоровье людей, разрушая их самоопределение, самодостаточность и вызывая десоциализацию.
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