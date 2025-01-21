Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку

Специалисты подчеркнули, что в такой ситуации все инородные тела нужно достать как можно скорее, ведь при длительном нахождении в организме магниты и батарейки могут нанести ожоги внутренним органам. Ситуация опасна возможным кровотечением и некрозом тканей.

Заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев сообщил, что специалисты удалили все инородные предметы в результате успешной операции. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Ранее врач-офтальмолог «СМ-Клиника» для детей Гаянэ Варданян рассказала, какие признаки у маленьких детей могут указывать на развитие близорукости, напоминает RT.

