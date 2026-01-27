Современные технологии выращивания картофеля для чипсов и картошки фри безопасны для потребителя, но требуют больше вложений: клубень требуется дополнительно защитить от вирусов и обеспечить особые условия хранения, рассказала НСН руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина.

Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о планах по выращиванию картофеля, который будет выделять меньше вредных свойств при жарке, изготовлении чипсов и картошки фри, передает РИА Новости. Ректор вуза Дмитрий Ливанов добавил, что это не ГМО, поэтому полученные растения не будут считаться генетически модифицированными.

«Картофель для чипсов должен превращаться в слайсы, тоненькие ломтики желтого, красного или белого цвета. Если на них появляются как будто горелые черные пятна, значит, в картофеле содержится предельное содержание сахаров и переработчик с производителем допустили ошибки в технологическом процессе. Продукт выглядит плохо, а мы наносим вред своему организму, потому что там больше жареных сахаров и вредных веществ», - пояснила Губина.