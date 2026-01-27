«Он как женщина»: Россиянам рассказали об особом картофеле для чипсов
Отечественные селекционеры пообещали Путину создать универсальный технический картофель, который будет невосприимчив к болезням и более безопасен при жарке, заявила НСН представитель Картофельного Союза Татьяна Губина.
Современные технологии выращивания картофеля для чипсов и картошки фри безопасны для потребителя, но требуют больше вложений: клубень требуется дополнительно защитить от вирусов и обеспечить особые условия хранения, рассказала НСН руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина.
Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о планах по выращиванию картофеля, который будет выделять меньше вредных свойств при жарке, изготовлении чипсов и картошки фри, передает РИА Новости. Ректор вуза Дмитрий Ливанов добавил, что это не ГМО, поэтому полученные растения не будут считаться генетически модифицированными.
«Картофель для чипсов должен превращаться в слайсы, тоненькие ломтики желтого, красного или белого цвета. Если на них появляются как будто горелые черные пятна, значит, в картофеле содержится предельное содержание сахаров и переработчик с производителем допустили ошибки в технологическом процессе. Продукт выглядит плохо, а мы наносим вред своему организму, потому что там больше жареных сахаров и вредных веществ», - пояснила Губина.
Картофель для жарки, о котором сотрудники вуза рассказали президенту, более безопасен для здоровья, однако его выращивание и хранение потребует больше вложений.
«В таком картофеле содержится повышенное количество сухих веществ и меньшее сахаров. Это наиболее востребованные виды технического картофеля, который подходит для производства чипсов и картофеля фри. Мы уже выращиваем подобные сорта. Он вкусный именно в его специальном переработанном виде. Сельхозпроизводители должны знать технологию его выращивания и больше вкладывать в производство. Он может быть менее устойчив к вирусам и болезням. Чтобы увеличить содержание сухих веществ, нужно выкладывать в почву больше калия, а чтобы избавить от вирусов и болезней - больше использовать средств защиты растений», - пояснила представитель Картофельного Союза.
Особых условий такой картофель потребует и при сборе, и при хранении.
«Он прихотлив и склонен к стрессу, как женщина. Убирать его надо очень бережно, потому что повышенное количество сухих веществ предполагает, что он более хрупкий. При ударах на нем образуются синяки, а это страшная болезнь. В хранилище если этот картофель держать при обыкновенных температурах 4-7 градусов, то у него вырастет количество сахаров. Клубень требуется держать при повышенных температурах - более 8 градусов. А при таком условии хранения картофель начинает прорастать. Чтобы этого не допустить, его нужно обработать безопасными препаратами или даже этиловым спиртом», - добавила специалист.
Ранее Татьяна Губина рассказала НСН, почему Россия временно увеличила закупки картофеля из Китая.
