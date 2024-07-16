Россиянам рассказали, как подтвердить стаж работы без трудовой книжки

Речь идет о справках форм СТД-Р и СТД-СФР, которые должен выдавать работодатель. СТД-Р предоставляется гражданину при увольнении или по запросу. В этом документе содержится информация о трудовой деятельности сотрудника только у данного работодателя. СТД-СФР - это информация из электронной трудовой книжки (ЭТК), она включает данные о трудовой деятельности у всех работодателей, начиная с 2020 года. До 2020-го предоставляются лишь сведения о наименовании работодателя и периоде работы без указания должности.

Ранее эксперты пояснили, что электронная трудовая книжка упростит отправку сведений о трудовой деятельности для подтверждения стажа работы при дистанционном трудоустройстве. Среди недостатков цифрового варианта они выделили отсутствие в ней сведений о награждениях и поощрениях. Кроме того, для получения доступа к данным необходим доступ в интернет. Одновременно с этим эксперты не рекомендовали выбрасывать бумажную версию документа. С его помощью можно подтвердить свой стаж до 2020 года.

