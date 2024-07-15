Брокеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками

На втором месте по заработкам находятся агенты по недвижимости, чей средний доход вырос на 14% за год, достигнув 123463 рублей.

На третьем месте по этому показателю — профессия инженера (прирост на 24%, средняя зарплата — 88959 рублей).

Ранее директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов заявил, что в среднем предлагаемая зарплата в России по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 11% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила порядка 61,5 тысячи рублей.

