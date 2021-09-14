Россиянам рассказали, как подготовить жилье к отоплению

До старта отопительного сезона нужно проверить коммунальное оборудование внутри квартиры на дефекты, чтобы избежать ЧП. Об этом рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по строительству и эксплуатации компании «ПИК-Комфорт» Владислав Лукьянов.

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По его словам, нужно убедиться, что в батарее нет никаких повреждений. В противном случае стоит обратиться в управляющую компанию. Также не будет лишним проверить терморегулятор на предмет циркуляции воды. Метки оборудования стоит установить на максимум.

Также при проверке отопительного оборудования можно попробовать «стравить» воздух из радиатора через кран Маевского. При этом вместе с воздухом может выходить вода. После того, как воздух будет выпущен, надо не забыть закрыть винт, предупреждает Лукьянов.

При этом не всегда стоит делать работы по проверке оборудования самому. Для предотвращения поломок Лукьянов советует обращаться к специалистам, так как ответственность в случае аварии будет лежать на собственнике жилья.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОтопление
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