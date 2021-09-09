В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях

Отопление начали включать в социальных учреждениях Москвы, для подачи тепла необходимо оформить заявку. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра города Петр Бирюков.

«В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий», — цитирует заммэра ТАСС.

Включения отопления в городе занимает несколько дней, технологический срок — пять суток. Подача тепла начинается с социальных учреждений, в том числе школ, детских садов, больниц и поликлиник. Параллельно отопление начинают включать в жилых домах, офисных зданиях. Затем тепло появится в организациях торговли и промышленности.

