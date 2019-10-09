Россиянам рассказали, как выбрать свежую рыбу

Кроме того, важно смотреть срок хранения. Икра в герметичной упаковке может храниться не более года, рыба — от трёх до 10 месяцев. Внешний вид замороженной рыбы тоже может помочь определить её свежесть — ледяная корка должна быть равномерной, по всей тушке, а при лёгком постукивании не должна отлетать, отмечает «ФедералПресс». Сами тушки должны быть цельными, без повреждений — если у рыбы сломаны плавники или хвост, а глаза мутные, скорее всего, её повторно замораживали.

Ранее НСН писала, что специалисты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах. Они пришли к выводу, что из проверенных 17 марок Российскому знаку качества не соответствует ни один образец.

