Россиянам рассказали, как выбрать свежую рыбу
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать рыбу. Советы опубликованы на официальном сайте организации.
В первую очередь рекомендуется обращать внимание на температуру в холодильнике магазина. Для замороженной рыбы она должна быть не выше минус 18 градусов, для икры может варьироваться от минус четырёх до минус шести градусов. Как отмечает телеканал «360», стоит внимательно смотреть на банки с икрой — крышка не должна быть вздутой.
Кроме того, важно смотреть срок хранения. Икра в герметичной упаковке может храниться не более года, рыба — от трёх до 10 месяцев. Внешний вид замороженной рыбы тоже может помочь определить её свежесть — ледяная корка должна быть равномерной, по всей тушке, а при лёгком постукивании не должна отлетать, отмечает «ФедералПресс». Сами тушки должны быть цельными, без повреждений — если у рыбы сломаны плавники или хвост, а глаза мутные, скорее всего, её повторно замораживали.
Ранее НСН писала, что специалисты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах. Они пришли к выводу, что из проверенных 17 марок Российскому знаку качества не соответствует ни один образец.
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