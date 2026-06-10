Скорость за рубль: Почему россияне не меняют устаревшие роутеры
Эльдар Муртазин заявил НСН, что операторы по подписке всегда предлагают бюджетные модели роутеров.
Для многоквартирных домов лучше покупать двухдиапазонные роутеры, особенно при подключении большого количества устройств, зачастую операторы предлагают модели в аренду за условный рубль, рассказал НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
Две трети роутеров, установленных в квартирах россиян, устарели, подсчитала компания-разработчик Vigo. 68,2% таких устройств работают в диапазоне 2,4 ГГц, это модели предыдущих поколений. Вопрос актуален в условиях работы «белых списков», когда усиливается зависимость пользователей от Wi-Fi-сигнала. Роутеры в диапазоне 2,4 ГГц ограничены по скорости соединения, не всегда поддерживают видео высокой четкости или «тяжёлые» игры, пишет РБК. Муртазин отметил, что пользователи просто не хотят заниматься этим вопросом.
«Сам оператор не может проводить работу по замене, у оператора есть разные модели: однодиапазонные (2,4 ГГц) и двухдиапазонные (2,4 + 5 ГГц). Пользователь может выбрать сам. Как правило, если это крупный федеральный игрок, это не стоит ничего, вам сдают его в аренду за условный рубль. Вам нужно заказать, чтобы приехал техник и поставил новый роутер. Сам пользователь должен это сделать и захотеть. Большинство людей не хочет: работает у них что-то и работает, просто не трогают. Рисков в использовании старых роутеров в принципе нет. Главное настроить пароль, отличный от пароля по умолчанию. Проблема заключается в том, что 2,4 ГГц – это очень забитый диапазон, такие роутеры работают на меньшем расстоянии, падает скорость передачи данных, если у вас много устройств», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что операторы по подписке всегда предлагают бюджетные модели роутеров, даже если они со вторым диапазоном.
«Роутер, который имеет второй диапазон, более умело работает в многоквартирном доме, вы получите лучшее качество связи и покрытия внутри своей квартиры. Надежность роутера зависит от модели. Если вы хотите обеспечить качественной связью квартиру или дом, нужно тщательно выбирать роутер на рынке, у операторов это всегда базовые и бюджетные модели», - добавил собеседник НСН.
Больше всего устаревших роутеров в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане (более 80%), меньше всего – в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области (54-55%), показало исследование.
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