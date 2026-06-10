Для многоквартирных домов лучше покупать двухдиапазонные роутеры, особенно при подключении большого количества устройств, зачастую операторы предлагают модели в аренду за условный рубль, рассказал НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.

Две трети роутеров, установленных в квартирах россиян, устарели, подсчитала компания-разработчик Vigo. 68,2% таких устройств работают в диапазоне 2,4 ГГц, это модели предыдущих поколений. Вопрос актуален в условиях работы «белых списков», когда усиливается зависимость пользователей от Wi-Fi-сигнала. Роутеры в диапазоне 2,4 ГГц ограничены по скорости соединения, не всегда поддерживают видео высокой четкости или «тяжёлые» игры, пишет РБК. Муртазин отметил, что пользователи просто не хотят заниматься этим вопросом.