Россиянам рассказали, как изъять свои данные из Сети

Эксперт рекомендовал обратиться напрямую к владельцу сайта для удаления своих персональных данных, а также - к операторам поисковых систем. Пользователь может потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты с его незаконно размещенными персональными данными.

«Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях — если у авторов контента не было злого умысла — это действительно может помочь», — рекомендовал Журавлев.

Если попытки решить проблему мирным способом не привели к результату, следует обращаться в Роскомнадзор, заявил эксперт.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не может гарантировать гражданам стопроцентную защиту персональных данных.

«Никакая система вам не даст стопроцентной гарантии, что вы будете в безопасности, как и ваши устройства. Специалисты по кибербезопасности лишь выстраивают стену из кирпичиков, но есть вероятность того, что эту стену можно разрушить или перепрыгнуть. Стопроцентной гарантии вам никто не даст в защите персональных данных. Есть определенные правила, которым эксперты советуют придерживаться – например, антивирусы российского софта», - рассказал он.

