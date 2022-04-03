Россиянам рассказали, как изъять свои данные из Сети
Граждане все больше персональной информации загружают в интернет по мере развития технологий. Из-за этого пользователи подвергаются риску утечки и кражи данных, рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев агентству «Прайм».
Эксперт рекомендовал обратиться напрямую к владельцу сайта для удаления своих персональных данных, а также - к операторам поисковых систем. Пользователь может потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты с его незаконно размещенными персональными данными.
«Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях — если у авторов контента не было злого умысла — это действительно может помочь», — рекомендовал Журавлев.
Если попытки решить проблему мирным способом не привели к результату, следует обращаться в Роскомнадзор, заявил эксперт.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не может гарантировать гражданам стопроцентную защиту персональных данных.
«Никакая система вам не даст стопроцентной гарантии, что вы будете в безопасности, как и ваши устройства. Специалисты по кибербезопасности лишь выстраивают стену из кирпичиков, но есть вероятность того, что эту стену можно разрушить или перепрыгнуть. Стопроцентной гарантии вам никто не даст в защите персональных данных. Есть определенные правила, которым эксперты советуют придерживаться – например, антивирусы российского софта», - рассказал он.
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