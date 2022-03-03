Россиянам отказали в 100% гарантии защиты персональных данных

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не может гарантировать гражданам стопроцентную защиту персональных данных.

«Никакая система вам не даст стопроцентной гарантии, что вы будете в безопасности, как и ваши устройства. Специалисты по кибербезопасности лишь выстраивают стену из кирпичиков, но есть вероятность того, что эту стену можно разрушить или перепрыгнуть. Стопроцентной гарантии вам никто не даст в защите персональных данных. Есть определенные правила, которым эксперты советуют придерживаться – например, антивирусы российского софта», - рассказал он.

Кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.







