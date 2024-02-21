Россиянам рассказали, как хакеры получают доступ к электронным подписям
Банки не просят ввести пин-код от электронной подписи или передать сертифицированный носитель ключа, подобные требования должны насторожить пользователя, заявил директор по безопасности «СберКоруса» Иван Дмитриев, передает РИА Новости.
Он отметил, что такие методы используют только мошенники. Хакеры через звонки или сообщения пытаются получить необходимую информацию. Если у человека возникли какие-то сомнения, лучше прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки, добавил эксперт.
В 2024 году увеличится число мошеннических атак на клиентов банков через вирусы-трояны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что на фоне повышения уровня финансовой грамотности россиян мошенники придумывают новые схемы обмана.
Так, в 2023 году был зафиксирован тренд на использование вредоносного программного обеспечения. Трояны и прочие вирусы были задействованы более чем в половине успешных атак на физических лиц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru