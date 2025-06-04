Власти Чечни: Блогера Щепихина не похитили, а задержали

Ранее в Сети появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале в столице, на кадрах люди в штатском поместили блогера в багажник «Мерседеса».

«Арег Щепихин... был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — написал Дудаев в Telegram-канале.

Министр указал, что блогер «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога» и выражал экстремистские взгляды, отмечает РЕН ТВ. МВД по Чечне проводит проверку в отношении Щепихина по факту действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и направленных на «унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии».

По данным СМИ, Арег Щепихин уже находится на свободе. Как пишет Telegram-канал Baza, около полуночи задержанного мужчину отпустили, сейчас он находится в одном из хостелов в Москве.

