Власти Чечни: Блогера Щепихина не похитили, а задержали
Блогер Арег Щепихин был задержан в Москве, МВД Чечни проводит против мужчины проверку из-за публичных оскорблений религиозных чувств верующих. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
Ранее в Сети появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале в столице, на кадрах люди в штатском поместили блогера в багажник «Мерседеса».
«Арег Щепихин... был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — написал Дудаев в Telegram-канале.
Министр указал, что блогер «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога» и выражал экстремистские взгляды, отмечает РЕН ТВ. МВД по Чечне проводит проверку в отношении Щепихина по факту действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и направленных на «унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии».
По данным СМИ, Арег Щепихин уже находится на свободе. Как пишет Telegram-канал Baza, около полуночи задержанного мужчину отпустили, сейчас он находится в одном из хостелов в Москве.
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