Участников инцидента с блогером Щепихиным на Ярославском вокзале задержали

Полиция задержала участников событий с «похищением» блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Наказать за самосуд!»: В полиции назвали незаконным «задержание» блогера в Москве

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД... на станции Москва-Ярославская», - отмечается в сообщении.

Правоохранители приняли решение о передаче материала проверки следственным органам.

Ранее в Сети появились кадры, на котором люди в штатском поместили Щепихина в багажник «Мерседеса» на Ярославском вокзале. Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что блогера не похитили, а задержали, пишет RT. МВД республики проводит против Щепихина проверку в связи с публичными оскорблениями чувств верующих. По данным СМИ, блогера отпустили на свободу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:БлогерМоскваМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры