Участников инцидента с блогером Щепихиным на Ярославском вокзале задержали

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД... на станции Москва-Ярославская», - отмечается в сообщении.

Правоохранители приняли решение о передаче материала проверки следственным органам.

Ранее в Сети появились кадры, на котором люди в штатском поместили Щепихина в багажник «Мерседеса» на Ярославском вокзале. Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что блогера не похитили, а задержали, пишет RT. МВД республики проводит против Щепихина проверку в связи с публичными оскорблениями чувств верующих. По данным СМИ, блогера отпустили на свободу.

