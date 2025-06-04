Участников инцидента с блогером Щепихиным на Ярославском вокзале задержали
Полиция задержала участников событий с «похищением» блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщает «МВД Медиа».
«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД... на станции Москва-Ярославская», - отмечается в сообщении.
Правоохранители приняли решение о передаче материала проверки следственным органам.
Ранее в Сети появились кадры, на котором люди в штатском поместили Щепихина в багажник «Мерседеса» на Ярославском вокзале. Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что блогера не похитили, а задержали, пишет RT. МВД республики проводит против Щепихина проверку в связи с публичными оскорблениями чувств верующих. По данным СМИ, блогера отпустили на свободу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru