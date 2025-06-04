СМИ: Неизвестный открыл стрельбу возле ТРЦ в Москве

Неизвестный открыл огонь из травматического оружия у торгово-развлекательного центра «Щелковский» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Вход в ТЦ огородили. Предварительно пострадавших нет», - отмечает издание.

По данным СМИ, стрелявшего задержали полицейские. Мотивы злоумышленника выясняются.

Позже SHOT уточнил, что инцидент произошел накануне вечером, обошлось без пострадавших.

Ранее в Ангарске Иркутской области произошла массовая драка с применением травматического оружия, пострадали пять человек, напоминает РЕН ТВ.

