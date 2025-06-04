СМИ: Неизвестный открыл стрельбу возле ТРЦ в Москве
4 июня 202511:50
Неизвестный открыл огонь из травматического оружия у торгово-развлекательного центра «Щелковский» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«Вход в ТЦ огородили. Предварительно пострадавших нет», - отмечает издание.
По данным СМИ, стрелявшего задержали полицейские. Мотивы злоумышленника выясняются.
Позже SHOT уточнил, что инцидент произошел накануне вечером, обошлось без пострадавших.
Ранее в Ангарске Иркутской области произошла массовая драка с применением травматического оружия, пострадали пять человек, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru