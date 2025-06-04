Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Член Совета Федерации Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

«С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор... Татьяна Анатольевна Сахарова», - говорится в публикации от имени родных политика.

Член СФ умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Татьяна Сахарова с октября 2021 года была сенатором от Мурманской области, она занимала пост зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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