Песков подтвердил взрыв у Крымского моста

Взрыв у Крымского моста был, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

«Взрыв действительно был... Ничего не повреждено, мост работает», - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, украинские власти продолжают попытки атаковать инфраструктуру РФ, а Россия принимает необходимые меры предосторожности.

Накануне движение по Крымскому мосту было перекрыто, в то же время власти Севастополя сообщали о временном закрытии рейда в бухте. Позже движение на переправе восстановили, напоминает RT.

