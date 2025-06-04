Песков подтвердил взрыв у Крымского моста
4 июня 202513:10
Взрыв у Крымского моста был, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
«Взрыв действительно был... Ничего не повреждено, мост работает», - отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, украинские власти продолжают попытки атаковать инфраструктуру РФ, а Россия принимает необходимые меры предосторожности.
Накануне движение по Крымскому мосту было перекрыто, в то же время власти Севастополя сообщали о временном закрытии рейда в бухте. Позже движение на переправе восстановили, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru