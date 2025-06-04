В Томской области совершил вынужденную посадку Ми-8 с 17 пассажирами

Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Парабельском районе Томской области, обошлось без пострадавших. Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел около 08:30 (04:30 мск).

«По предварительным данным... при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО "Авиапредприятие "Ельцовка" по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе», - указали в ведомстве.

На борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров, никто не пострадал. После инцидента Новосибирская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее в районе Кронштадта совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет «Дельфин», пострадавших нет, напоминает 360.ru.

