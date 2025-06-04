В Томской области совершил вынужденную посадку Ми-8 с 17 пассажирами
Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Парабельском районе Томской области, обошлось без пострадавших. Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел около 08:30 (04:30 мск).
«По предварительным данным... при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО "Авиапредприятие "Ельцовка" по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе», - указали в ведомстве.
На борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров, никто не пострадал. После инцидента Новосибирская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее в районе Кронштадта совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет «Дельфин», пострадавших нет, напоминает 360.ru.
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