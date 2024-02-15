Центробанк: Мошенники рассылают в мессенджеры сообщения от имени Набиуллиной
Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени якобы их начальников - зафиксированы случаи, когда такие письма приходили от имени главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщила советник главы ЦБ Ксения Юдаева.
По ее словам, «начальники» якобы просят прислать какую-то сумму на срочную и прибыльную сделку. Юдаева отметила, что ее коллегам приходили сообщения в мессенджер с таким содержанием от главы ЦБ.
Клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, констатировала ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что борьба с мошенничеством в кредитной сфере - одна из ключевых задач на текущий момент.
Глава ЦБ привела статистику, согласно которой, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, представляет собой заёмные средства. Более, того, по данным Набиуллиной, есть кредитные учреждения, где даже 50% похищенных средств взяты клиентами взаймы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru