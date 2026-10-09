Россиянам рассказали, как досрочно получить пенсионные накопления

Выплату накоплений можно оформить раньше при наличии оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости и соблюдении требований к стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту. Если накопительную пенсию уже назначили, ее нельзя заменить единовременной выплатой оставшихся средств.

По словам эксперта, способ выплаты зависит в том числе от накоплений: если у женщины к 55 годам или у мужчины к 60 годам нет 15 лет стажа или 30 ИПК, необходимых для страховой пенсии, накопления выплачивают единовременно независимо от суммы. В других случаях учитывают расчетный размер накопительной пенсии, в этом году деньги выплачивают единовременно, если расчетный размер не превышает 10 процентов федерального прожиточного минимума пенсионера.

«При стандартном расчете с ожидаемым периодом выплаты 270 месяцев в 2026 году этому условию соответствует сумма накоплений не более 439 776 рублей», — подчеркнул специалист.

Также расчет зависит от применяемого периода выплаты, в отсутствие стажа или ИПК единовременную выплату предоставляют по другому основанию. Для предварительной оценки можно разделить накопления на ожидаемый период выплат. Как отметил Виноградов, окончательное решение принимает страховщик. Когда расчетный размер превышает установленный порог, получить все средства сразу не получится, гражданину назначат накопительную пенсию, которую выплачивают пожизненно каждый месяц.

«Существует также срочная пенсионная выплата, но она применяется к определенным видам... накоплений — например, сформированным за счет участия в программе государственного софинансирования или средств материнского капитала, направленных на накопительную пенсию», — добавил эксперт.

Срочная выплата не может быть менее десяти лет.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что размер выплаты из пенсионных накоплений можно уточнить, взяв выписку по индивидуальному лицевому счету. Средства можно будет получить через Соцфонд либо через свой негосударственный пенсионный фонд.

