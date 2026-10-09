Соцфонд рассказал, кто автоматически получает выписку о будущей пенсии
Россияне, достигшие определенного возраста, начинают автоматически получать выписку с данными о будущей пенсии на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.
«Начиная с определенного возраста - 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин - выписка... автоматически поступает на "Госуслуги"», - указали в ведомстве.
Таким образом россияне могут узнать о накопленном страховом стаже, количестве заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов, примерном размере будущей пенсии и условиях их назначения. Кроме того, в выписке содержатся данные о пенсионных накоплениях.
Подобные извещения граждане получают в беззаявительном режиме один раз в три года до момента выхода на пенсию. Выписка позволяет россиянам удостовериться, что работодатели добросовестно передали в СФ все данные о периодах работы, и скорректировать сведения при необходимости.
Ранее в Соцфонде рассказали, что в России подготовили законопроект, который позволит назначать пенсии по старости в беззаявительном порядке, пишет Ura.ru.
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