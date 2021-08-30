Россиянам рассказали, как бороться с завышенными суммами в платёжках

Подмосковные управляющие компании вернули жителям региона более 54 миллионов рублей переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Как заявили в Госжилинспекции региона, в большинстве случаев была завышена плата за отопление: в 19 округах потребителям вернули более 38 млн рублей.

Советы о том, что делать, если управляющая компания пытается «повесить» лишние платежи, дала руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

«К большому сожалению, ещё есть недобросовестные управляющие организации. Самая большая статья по переплате — это тепловая энергия. Особенно в тех случаях, когда дом оборудован общедомовым прибором учёта, но управляющая организация берёт по нормативу, с ресурсоснабжающей организацией расплачивается по факту – а эту существенную разницу забирает себе. Если в вашем доме установлен прибор учёта и введён в эксплуатацию, и вы понимаете, что у вас странные начисления в платёжном документе, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Если вы считаете, что показания прибора учёта снимаются неправильно, также нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию», — заявила Белехова.

Она отметила, что бывают и другие вопросы, к примеру, когда горячее водоснабжение есть, но вода не того качества:

«Если у вас горячая вода совсем не горячая, то вы имеете право на перерасчёт. Для этого нужно составить акт, пригласить управляющую организацию. Если она не реагирует, то трое собственников имеют право составить данный акт. Образцы актов есть в интернете. Очень важно в нём указать период. В этом случае вы тоже имеете право на перерасчёт», — цитирует Белехову «Радио 1».

Также эксперт отметила, что бывают случаи, когда несколько управляющих организаций могут прислать в одну квартиру несколько квитанций. Она подчеркнула, что начислять платежи имеет право только та управляющая компания, которая есть в реестре дома.