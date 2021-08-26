Хованская: Необходимо увеличить срок моратория на уплату взносов на капремонт в Москве

Главы комитета Госдумы по жилищно-коммунальной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что закон позволяет субъектам федерации устанавливать мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в новостройках в пределах 5 лет, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, на сегодняшний день один из самых минимальных сроков установлен в Москве, где собственники помещений не уплачивают взносы на капремонт в течение восьми месяцев с момента включения их в региональную программу.

Парламентарий напомнила, что гарантийный срок обслуживания дома составляет не менее пяти лет и необходимость капремонта в течение этого периода априори не должна возникать.

Кроме того, в течение гарантийного периода ответственность за все недостатки капитального характера, а также за их устранение, несёт застройщик, отметила Хованская, добавив, что потребность в капремонте, с учётом норм по эксплуатации несущих конструкций и инженерных сетей, наступает, как правило, через 15-20 лет.

«Поэтому начало уплаты собственниками помещений в новостройках взносов на капитальный ремонт... сразу после ввода в эксплуатацию или же в течение первого года представляется необоснованным», - подчеркнула глава думского комитета.

Хованская добавила, что дополнительные траты в виде взносов на капитальный ремонт негативно отражаются на семейных бюджетах россиян, которые, покупают жильё в основном в ипотеку и в течение первого года, как правило, делают ремонты.

