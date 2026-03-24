Владельцам кошек напомнили о мерах безопасности при прогулках

Кошек перед прогулками на улице необходимо вакцинировать и регулярно обрабатывать от паразитов, а для выгула использовать шлейку вместо ошейника. Об этом «Газете.Ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, городская среда представляет для животных повышенную опасность из-за инфекций, загрязнений и риска отравлений. Он отметил, что во время прогулок важно не позволять питомцу подбирать еду с земли и постоянно контролировать его поведение.

Ветеринар также указал, что кошки остаются уязвимыми перед другими животными, в том числе собаками, поэтому их необходимо надежно фиксировать. Ошейник для этого не подходит, так как животное может легко из него выскользнуть, тогда как шлейка обеспечивает более безопасную фиксацию.

Он добавил, что для выгула кошек лучше подходят загородные условия, где меньше угроз. При этом специалист подчеркнул, что большинство кошек не нуждаются в прогулках и чувствуют себя комфортнее дома, а выходы на улицу стоит организовывать с учетом характера питомца, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеКошки

Горячие новости

Все новости

партнеры