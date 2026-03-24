Владельцам кошек напомнили о мерах безопасности при прогулках

Кошек перед прогулками на улице необходимо вакцинировать и регулярно обрабатывать от паразитов, а для выгула использовать шлейку вместо ошейника. Об этом «Газете.Ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, городская среда представляет для животных повышенную опасность из-за инфекций, загрязнений и риска отравлений. Он отметил, что во время прогулок важно не позволять питомцу подбирать еду с земли и постоянно контролировать его поведение.