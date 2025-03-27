Россиянам рассказали, как больничный рассчитывается при увольнении

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил в разговоре с aif.ru, что россияне могут получить выплаты по больничному в течение месяца при увольнении.

В Госдуме пояснили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян

По его словам, пособие по временной нетрудоспособности или больничный — это социальная выплата по одному из видов обязательного медицинского страхования.

Эксперт добавил, что при увольнении компенсация составляет 60% среднедневного заработка за два последних года. При этом работодатель оплачивает первые три дня, остальные выплаты берет на себя Социальный фонд России.

Ранее в Социальном фонде России сообщили, что максимальный размер выплаты по больничному пособию в 2025 году составляет 172 488,69 рубля в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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