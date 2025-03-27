Россиянам рассказали, как больничный рассчитывается при увольнении

По его словам, пособие по временной нетрудоспособности или больничный — это социальная выплата по одному из видов обязательного медицинского страхования.

Эксперт добавил, что при увольнении компенсация составляет 60% среднедневного заработка за два последних года. При этом работодатель оплачивает первые три дня, остальные выплаты берет на себя Социальный фонд России.

Ранее в Социальном фонде России сообщили, что максимальный размер выплаты по больничному пособию в 2025 году составляет 172 488,69 рубля в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

