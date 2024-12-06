В Госдуме пояснили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян

«Если состояние здоровья человека требует более длительного срока, естественно, врачебная комиссия продлит ему больничный лист. Разъяснительная работа должна быть проведена Минздравом, на что это направлено», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Куринного, в России существует практика, когда люди уходят на больничный не по состоянию здоровья, а в силу личной необходимости. Как добавил депутат, нововведение позволит снизить число возможных злоупотреблений со стороны врача, выдающего больничные листы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года Минздрав РФ намерен изменить порядок формирования больничных. Если за полгода листок нетрудоспособности оформлялся четырежды, срок нового больничного будет ограничен тремя днями. При этом врачи должны будут передавать соответствующую медицинскую документацию врачебной комиссии, напоминает «Радиоточка НСН».

