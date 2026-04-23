Агроном назвал основные ошибки при выращивании рассады

Ошибки при выращивании рассады могут существенно снизить будущий урожай, поэтому важно соблюдать базовые правила на раннем этапе. Об этом «Ленте.ру» рассказал агроном и технический консультант «Гродан» Алексей Куренин.

По его словам, одной из распространенных проблем становится неправильная подготовка семян. Начинающие садоводы часто игнорируют замачивание, хотя эта процедура помогает размягчить оболочку и ускорить прорастание.

Также агроном указал на ошибки в сроках посева. Слишком ранний посев приводит к нехватке света и тепла, а поздний — к тому, что растения не успевают полноценно развиться. В обоих случаях рассаде сложнее адаптироваться, и она может погибнуть.

Среди других частых нарушений Куренин выделил избыточный полив, который мешает развитию корневой системы, а также недостаток света, неправильный температурный режим, отсутствие подкормки и перенос растений в грунт без постепенного закаливания, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
