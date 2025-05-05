Организаторов схемы с обзвоном людей мошенниками задержали в регионах РФ
Силовики задержали группу из 10 человек, которые обеспечивали функционирование SIM-боксов для массового обзвона россиян с мошенническими целями. Злоумышленники действовали в Москве, Подмосковье и Владимирской области, сообщил Следственный комитет.
Во время обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, свыше тысячи единиц sim-карт, значительные суммы денег, электронные носители информации, рассказали в СК.
Как уточнили в ведомстве, данные устройство использовались для обзвона граждан с целью похищения денег. Кроме того, с этих номеров производилась рассылка ложных предупреждений о якобы минирования зданий для дестабилизации функционирования органов власти.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минцифры, ФСБ и МВД готовят пакет законопроектов об ограничении использования SIM-боксов, или SIM-банков. Это устройство, в которое подключаются несколько сим-карт, с которых можно одновременно совершать несколько звонков или рассылать сообщения. Виртуальные АТС обеспечивают голосовую связь абонентов через интернет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru