Организаторов схемы с обзвоном людей мошенниками задержали в регионах РФ

Силовики задержали группу из 10 человек, которые обеспечивали функционирование SIM-боксов для массового обзвона россиян с мошенническими целями. Злоумышленники действовали в Москве, Подмосковье и Владимирской области, сообщил Следственный комитет.

Во время обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, свыше тысячи единиц sim-карт, значительные суммы денег, электронные носители информации, рассказали в СК.