Организаторов схемы с обзвоном людей мошенниками задержали в регионах РФ

Силовики задержали группу из 10 человек, которые обеспечивали функционирование SIM-боксов для массового обзвона россиян с мошенническими целями. Злоумышленники действовали в Москве, Подмосковье и Владимирской области, сообщил Следственный комитет.

Во время обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, свыше тысячи единиц sim-карт, значительные суммы денег, электронные носители информации, рассказали в СК.

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Как уточнили в ведомстве, данные устройство использовались для обзвона граждан с целью похищения денег. Кроме того, с этих номеров производилась рассылка ложных предупреждений о якобы минирования зданий для дестабилизации функционирования органов власти.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минцифры, ФСБ и МВД готовят пакет законопроектов об ограничении использования SIM-боксов, или SIM-банков. Это устройство, в которое подключаются несколько сим-карт, с которых можно одновременно совершать несколько звонков или рассылать сообщения. Виртуальные АТС обеспечивают голосовую связь абонентов через интернет.

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ФОТО: РИА Новости
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