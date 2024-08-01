Россиянам рассказали, что делать при утечке газа и как не довести до взрыва

Чтобы избежать утечки газа и, тем более, его взрыва, следует регулярно привлекать газовиков к проверке и проведению техобслуживания. Об этом пишет «ФедералПресс».

СМИ: Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Также не следует использовать старые газовые плиты и колонки, а также устанавливать и ремонтировать газовое оборудование самостоятельно. Необходимо грамотно эксплуатировать и регулярно проверять вентиляцию.

Отмечается, что об утечке газа может говорить запах испорченных яиц, а также сильный и нехарактерный гул в газовых трубах, тем более шипение.

В этом случает следует выключить конфорки и перекрыть газовую трубу, открыть все окна и двери, покинуть помещение. Если вы подозреваете, что утечка произошла у соседей, то опросите их.

В загазованном помещении запрещается зажигать плиту, курить, пользоваться спичками и зажигалками, включать или выключать электрические приборы, пользоваться лифтом. В любом случае следует вызвать газовую службу, при этом делать это нужно на улице.

Ранее в жилом доме в Стерлитамаке в одной из квартир произошел взрыв из-за утечки газа, один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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