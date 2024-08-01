СМИ: Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле

По данным МЧС РФ, в результате инцидента пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

«Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействовано 170 человек и 45 единиц спецтехники», - указал глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Владимир Пургин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажном доме на Сибирской улице, в результате чего произошло обрушение подъезда, напоминает «Свободная пресса».

