СМИ: Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Один человек погиб при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

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По данным МЧС РФ, в результате инцидента пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

«Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействовано 170 человек и 45 единиц спецтехники», - указал глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Владимир Пургин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажном доме на Сибирской улице, в результате чего произошло обрушение подъезда, напоминает «Свободная пресса».

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