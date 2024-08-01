СМИ: Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле
Один человек погиб при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
По данным МЧС РФ, в результате инцидента пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.
«Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействовано 170 человек и 45 единиц спецтехники», - указал глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Владимир Пургин.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажном доме на Сибирской улице, в результате чего произошло обрушение подъезда, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru