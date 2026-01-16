Что будет с застрявшими в порту Владивостока автомобилями
Вопрос возвращать машину или выкупать по полной стоимости, согласно новым правилам, - это вопрос решения конкретного клиента, заявил в беседе с НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
Застрявшие в порту Владивостока автомобили придется возвращать либо ввозить в Россию уже по полной стоимости, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
Десятки автомобилей застряли в порту Владивостока, из-за того, что их не успели растаможить по льготным ставкам утильсбора: они были приобретены до декабря, но документы на них оформили уже после вступления в силу новых правил, пишут дальневосточные СМИ. Сотни уже купленных автомобилей по той же причине застряли в Японии и Южной Корее. Жигалов считает, что вопрос удастся решить, если те посредники, которые помогают покупателям ввозить машины в Россию, смогут доказать, что они имеют право их ввозить по старым льготам.
«Не исключено, что автомобили придется возвращать либо ввозить уже по полной стоимости, согласно новым правилам. А по новой ставке их, как правило, уже не выкупают, потому что есть достаточно значимая часть рынка, когда параллельно ввозимые автомобили импортировались по полным ставкам. У крупных дилерских центров, которые ввозили машины промышленным способом для перепродажи, эти автомобили стоят сейчас на складе. Это вопрос, конкретного случая, какой именно автомобиль, есть ли такие же машины в России в наличии? Если есть, то зачем ввозить? Если таких машин нет то, цена все-таки будет отличаться. Это вопрос решения конкретного клиента. Эти люди хотели вскочить на подножку уходящего поезда», - отметил эксперт.
По его словам, привлечь к ответственности посредника за задержку поставки не удастся.
«Экспортер вряд ли несет ответственности за задержу в поставке автомобиля по срокам, потому что покупка оформляется на физическое лицо. Юридически импортером в этом случае является покупатель. Все остальные посредники оказывают лишь какие-то услуги. Мы всегда подчеркивали, что предъявить какой-то судебный иск бывает крайне сложно. Вполне возможно, что они даже не смогут найти этих людей, но, все зависит от конкретных договоренностей, от того, насколько они хорошо друг друга знали. А если перепродавать машину то, это всегда хлопоты, издержки. Какие-то деньги можно вернуть, но все равно для клиентов какое-то время будет связано с хлопотами и переживаниями, а для тех, кто ценит комфорт, им это не нужно. Если бы они экономили приличную сумму, ради этого стоило бы рискнуть, но в ситуации, когда льготы отменены, связываться с таким посредником не стоит», - отметил Жигалов.
Ранее стало известно, что китайский автомобильный люкс уходит из России из-за «чудовищного» утильсбора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
