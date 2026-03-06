Мэр: В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5
6 марта 202608:00
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сочи. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
Сейсмособытие зафиксировали утром 6 марта.
«Инфраструктура не повреждена. Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Как отметил Прошунин, власти ожидают подтверждения данных и подробностей о случившемся от специалистов.
Во вторник, 3 марта сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 в Краснодарском крае, эпицентр находился в 32 километрах юго-западнее Сочи, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Выдадут всех? В чем обвиняют бывшего замминистра обороны Цаликова
- Рябков: Обсуждается возможность контактов в формате «ядерной пятерки»
- CEV допустила молодежные сборные РФ до турниров с флагом и гимном
- На Кубани из-за падения обломков БПЛА повреждены два дома
- МВД предупредило о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
- Куда «вливать» деньги: Почему ФАС признала рекламу в Telegram незаконной
- Два человека погибли при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области
- Мэр: В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5
- Chanel зарегистрировал два товарных знака в России
- Минобороны: ПВО уничтожила 83 украинских беспилотника