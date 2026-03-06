Мэр: В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сочи. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

Сейсмособытие зафиксировали утром 6 марта.

«Инфраструктура не повреждена. Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Как отметил Прошунин, власти ожидают подтверждения данных и подробностей о случившемся от специалистов.

Во вторник, 3 марта сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 в Краснодарском крае, эпицентр находился в 32 километрах юго-западнее Сочи, пишет 360.ru.

