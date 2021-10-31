Россиянам раскрыли необычные способы заработка на жилье
Необычные способы заработать на жилье в интервью РИА Новости назвал россиянам старший портфельный управляющий компании «Сбер Управление активами» Дмитрий Постоленко.
Покупка акций строительных компаний и паев инвестиционных фондов, специализирующихся на недвижимости, — REIT (Real Estate Investment Trust) — альтернатива традиционным возможностям накопить на приобретение недвижимости.
Свои рекомендации он объяснил более высоким ростом фондового рынка по сравнению с ценами на жилье.
Также, отметил Постоленко, инвестиции в недвижимость связаны с определенными рисками в настоящее время из-за прогнозов на снижение цен на жилье в будущем до пяти процентов.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для россиян резкое увеличение Центробанком ключевой ставки обернется более дорогими кредитами, в том числе ипотечными.
«Нормальная ставка от 3 до 7%, наша ставка является уже более чем нормальной. Для обычных граждан это означает повышение цены ипотечного кредита, потребительского кредита и охлаждает энтузиазм по поводу того, что нужно срочно брать кредиты. Повышение ставки несколько сбивает волну спроса и побуждает граждан больше зарабатывать и сберегать, чем занимать. В условиях, когда люди уже много заняли, это создает некую паузу в экономике», - рассказал экономист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- Во МХАТе Бузову упрекнули за запоздавшую рекламу спектакля с ее участием
- Фрегат «Адмирал Эссен» ВМФ России вернулся в Черное море
- В ДТП в Анталье пострадали девять россиян
- Егерь рассказал о задержании депутата Рашкина
- Лавров прокомментировал подход России к ядерной сделке
- Пентагон продолжает наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе
- В Сочи водителю дивана выписали штраф за отсутствие ремней безопасности
- Страны G20 обязались обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19
- G20 призвала сократить выбросы парниковых газов
- До 65 боевиков сдались властям талибов на востоке Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru