Россиянам раскрыли необычные способы заработка на жилье

Покупка акций строительных компаний и паев инвестиционных фондов, специализирующихся на недвижимости, — REIT (Real Estate Investment Trust) — альтернатива традиционным возможностям накопить на приобретение недвижимости.

Свои рекомендации он объяснил более высоким ростом фондового рынка по сравнению с ценами на жилье.

Также, отметил Постоленко, инвестиции в недвижимость связаны с определенными рисками в настоящее время из-за прогнозов на снижение цен на жилье в будущем до пяти процентов.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для россиян резкое увеличение Центробанком ключевой ставки обернется более дорогими кредитами, в том числе ипотечными.

«Нормальная ставка от 3 до 7%, наша ставка является уже более чем нормальной. Для обычных граждан это означает повышение цены ипотечного кредита, потребительского кредита и охлаждает энтузиазм по поводу того, что нужно срочно брать кредиты. Повышение ставки несколько сбивает волну спроса и побуждает граждан больше зарабатывать и сберегать, чем занимать. В условиях, когда люди уже много заняли, это создает некую паузу в экономике», - рассказал экономист.

