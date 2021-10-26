«Виртуальное падение». Риелторы оценили ситуацию на рынке съемного жилья

Реального падения цен на рынке съемного жилья не происходит и в ближайшее время не ожидается, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее риелтор Александр Харыбин сообщил, что в столице начали дешеветь квартиры, ажиотаж на московском рынке аренды жилья закончился, больше нет «диких гонок по объектам»: студенты заселились и начали учиться, приехавшие в город на заработки тоже нашли квартиры.

«Ажиотажа как такового и не было, было повышение цен, потому что рынок аренды достаточно плотно связан с рынком недвижимости для продажи. Обычно всегда, когда цены на квартиры росли, цены на аренду поднимались также. У нас наблюдался странный феномен, когда цены на квартиры выросли, а арендная ставка не росла, в этом году мы увидели с середины августа, что цены начали подниматься», - напомнил Барсуков.

По его словам, реального падения цен на съемное жилье сегодня не наблюдается, а на статистику влияет поведение собственников, которые зачастую изначально неоправданно завышают цены.