«Виртуальное падение». Риелторы оценили ситуацию на рынке съемного жилья
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков уверен, что ожидать падения цен не стоит даже в преддверии нового локдауна.
Реального падения цен на рынке съемного жилья не происходит и в ближайшее время не ожидается, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее риелтор Александр Харыбин сообщил, что в столице начали дешеветь квартиры, ажиотаж на московском рынке аренды жилья закончился, больше нет «диких гонок по объектам»: студенты заселились и начали учиться, приехавшие в город на заработки тоже нашли квартиры.
«Ажиотажа как такового и не было, было повышение цен, потому что рынок аренды достаточно плотно связан с рынком недвижимости для продажи. Обычно всегда, когда цены на квартиры росли, цены на аренду поднимались также. У нас наблюдался странный феномен, когда цены на квартиры выросли, а арендная ставка не росла, в этом году мы увидели с середины августа, что цены начали подниматься», - напомнил Барсуков.
По его словам, реального падения цен на съемное жилье сегодня не наблюдается, а на статистику влияет поведение собственников, которые зачастую изначально неоправданно завышают цены.
«Реального падения цен нет, есть, возможно, виртуальное такое падение цен – люди, думая, что цены растут, начинают выставлять свою недвижимость в объявлениях дороже рынка, а потом, когда понимают, что никто не приходит снимать жилье по этой цене, они начинают цены опускать. Если смотреть на какие-то графики аналитические, может создаться ощущение, что произошло падение цен, но на самом деле нет. Вот такой феномен действительно наблюдается», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом и предстоящие нерабочие дни никак не повлияют на уровень цен на рынке аренды, подчеркнул Барсуков.
«Никто не знает, какие у нас контуры этого локдауна. Если этот локдаун, как витает в воздухе, в итоге продлят до Нового года, тогда да, возможно, люди начнут съезжать. Если это краткосрочная акция, никто ее даже не заметит», - добавил он.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко говорила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за подорожания стройматериалов и просадки рубля произошел «необратимый» рост цен на квартиры.
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