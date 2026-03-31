Россиянам раскрыли, когда на работе могут наказать за публикацию в соцсетях
Сотрудник может оспорить выговор или взыскание работодателя за якобы неподобающую публикацию в соцсетях, если в актах компании не был четко прописан запрет, либо если он нарушает права работника, заявил НСН Александр Южалин.
Чем четче во внутренних актах компании прописаны требования к работнику о неразглашении каких-то сведений в соцсетях, тем больше шансов у работодателя в суде привлечь человека к ответственности за нарушение. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.
Уже каждая четвертая российская компания требует соблюдения этики поведения в соцсетях, следует из исследования SuperJob. Если в 2023 году 41% компаний не имел никаких правил на этот счет, то сегодня таких уже 50%. Выросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения: требования соблюдать этику высказываний предъявляют 23% (три года назад — 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% (было 12%). Южалин раскрыл, что такая тенденция действительно есть.
«Довольно часто работодатели вообще стараются контролировать то, что его работники публикуют в соцсетях или что говорят в интервью. И во многих организациях существует правило, предусмотренное, например, в локальных актах, относительно того, что любой такой комментарий от имени компании необходимо сначала согласовать с руководителем. Другой вопрос, что за нарушение данного правила не всегда может последовать законная ответственность. Все зависит от каждого случая: что именно нарушит работник и насколько то правило, которое установил работодатель, соответствует требованию закона», - рассказала она.
При этом Южалин указал, что очень важно, чтобы установленные работодателем правила не нарушали права сотрудника.
«У нас Трудовой кодекс по этому поводу ничего не говорит. Но от того, насколько четко пропишет работодатель, что он хочет от работника, зависит, насколько у работодателя будет шанс потом выиграть у работника в суде, если тот пойдет и оспорит решение в судебном порядке. То есть если будут какие-то двоякие толкования или вообще требование работодателя будет нарушать права работника, за что еще работнику дадут какой-нибудь выговор, то в суде у сотрудника есть все шансы оспорить решение», - отметил он.
Ранее Южалин заявил НСН, что работодатель не может перевести сотрудника на неполное рабочее время без согласия работника.
- На «Нижнекамскнефтехиме» заявили об одном погибшем при пожаре
- Россиянам раскрыли, когда на работе могут наказать за публикацию в соцсетях
- Бизнес назвал «платой за воздух» новую платформу для электронной переписки
- Есть куда идти: Буцкая рассказала о помощи жертвам домашнего насилия
- Песков заявил о растущей цене мира для Украины
- МЧС: При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали 13 человек
- СМИ: На юге России тестируют «белый список» для домашнего интернета
- Песков: РФ примет меры, если Европа даст ВСУ воздушное пространство для атак
- Пожар произошел на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим»
- В России объяснили, что удержит Иран от выхода из ДНЯО