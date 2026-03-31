Чем четче во внутренних актах компании прописаны требования к работнику о неразглашении каких-то сведений в соцсетях, тем больше шансов у работодателя в суде привлечь человека к ответственности за нарушение. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

Уже каждая четвертая российская компания требует соблюдения этики поведения в соцсетях, следует из исследования SuperJob. Если в 2023 году 41% компаний не имел никаких правил на этот счет, то сегодня таких уже 50%. Выросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения: требования соблюдать этику высказываний предъявляют 23% (три года назад — 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% (было 12%). Южалин раскрыл, что такая тенденция действительно есть.