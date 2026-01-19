Компании в России действительно используют «тактическую нищету», так как прибыльность многих из них сократились в 2025 году, и в большинстве случаев они не лгут своим работникам о невозможности повышать зарплаты. Об этом НСН рассказал замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Компании в России применяют «тактическую нищету», чтобы платить меньше, пишет РБК. Это управленческая стратегия, когда работодатель уверяет сотрудников, что денег нет, даже если это не так. Это нужно для занижения ожиданий работников, мобилизации через страх, что всё загибается и надо работать активнее. Также отменяется индексация зарплат и урезаются бонусы, чтобы переложить трудности на плечи сотрудников. Ветерков подтвердил такую тенденцию.

«Компании в России действительно стали чаще применять такую стратегию. История не новая, активно используется с 2022 года. Но в большинстве случаев, когда компании доводят такую информацию до сотрудников, это соответствует действительности. Прибыльность многих компаний снизилась в 2025 году. Эта тактика сохранит популярность и в 2026 году из-за экономической турбулентности. Бизнесы, которые находятся в стратегии выживания, а не развития, действительно не могут позволить себе рост зарплат. Мотивация страхом будет работать в сегментах, где присутствует переизбыток кандидатов, и в компаниях, где не требуются узкоспециализированные и квалифицированные кадры» - раскрыл он.