Какие компании продолжат запугивать сотрудников безденежьем
Мотивировать россиян страхом будут в дефицитных сегментах: в рабочих профессиях, IT, медицине, производстве, заявил НСН Александр Ветерков.
Компании в России действительно используют «тактическую нищету», так как прибыльность многих из них сократились в 2025 году, и в большинстве случаев они не лгут своим работникам о невозможности повышать зарплаты. Об этом НСН рассказал замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Компании в России применяют «тактическую нищету», чтобы платить меньше, пишет РБК. Это управленческая стратегия, когда работодатель уверяет сотрудников, что денег нет, даже если это не так. Это нужно для занижения ожиданий работников, мобилизации через страх, что всё загибается и надо работать активнее. Также отменяется индексация зарплат и урезаются бонусы, чтобы переложить трудности на плечи сотрудников. Ветерков подтвердил такую тенденцию.
«Компании в России действительно стали чаще применять такую стратегию. История не новая, активно используется с 2022 года. Но в большинстве случаев, когда компании доводят такую информацию до сотрудников, это соответствует действительности. Прибыльность многих компаний снизилась в 2025 году. Эта тактика сохранит популярность и в 2026 году из-за экономической турбулентности. Бизнесы, которые находятся в стратегии выживания, а не развития, действительно не могут позволить себе рост зарплат. Мотивация страхом будет работать в сегментах, где присутствует переизбыток кандидатов, и в компаниях, где не требуются узкоспециализированные и квалифицированные кадры» - раскрыл он.
При этом собеседник НСН отметил, что сейчас на рынке труда наблюдается равновесие, однако все еще есть дефицитные отрасли.
«Рынок труда меняется, количество вакансий уменьшается, количество кандидатов растет. Рынок становится равновесным, так что нельзя говорить о рынке соискателя или работодателя. Такое равновесие с большой вероятностью сохранится в 2026 году. Рынок соискателя останется в дефицитных сегментах: в рабочих профессиях, IT, медицине, производстве», - отметил Ветерков.
Что касается тактики запугивания, то она окажется проигрышной, уверен Ветерков.
«Компании, мотивирующие страхом вместо роста, прогадают: отток кадров усилится на фоне конкуренции за специалистов. Удержание требует фокуса на интересе и включенности сотрудников, нематериальных способах мотивации и росте роли руководителей, их умении вовлечь коллектив, а не запугать его», - подытожил он.
Ранее Ветерков рассказал НСН, что чаще всего россияне меняют работу в феврале, так как к тому времени уже успевают пройти какое-то количество собеседований после праздников, однако сентябрь все же является лидером по числу карьерных решений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат объяснила, почему отменяют оправдательные приговоры в России
- Адвокат: Судебные приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках
- Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе
- Какие компании продолжат запугивать сотрудников безденежьем
- Песков: Разговор Путина с Родригес пока не планируется
- Песков: Россия наблюдает за происходящим вокруг Гренландии
- Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение
- МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики
- Путина пригласили в «Совет мира» по Газе
- Фон для зрителя: Зачем Netflix упрощает киносценарии своих сериалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru